В Северном районе Орла иномарка сбила пешехода-нарушителя. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В Северном районе Орла иномарка сбила пешехода. Инцидент произошел вечером 22 сентября на Московскому шоссе.

46-летний водитель за рулем «Тойоты» по шоссе в сторону Рощинской улицы. В этот момент в районе дома №161 проезжую часть в неположенном месте переходил 44-летний мужчина. Иномарка не успела затормозить и сбила пешехода. Произошло это в половину девятого вечера.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и с места ДТП был доставлен больницу Семашко. После медицинского осмотра отпущен домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.