Директору УК дали условный срок за гибель орловчанки от падения наледи Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор директору управляющей компании «Спутник». Руководителя обвиняли в оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни.

Напомним, 4 января 2019 года на улице Игнатова с дома, который обслуживала управляющая компания, на женщину упала огромная ледяная глыба. От полученных травм она скончалась на месте.

- Следствием установлено, что руководитель организации не организовала работу по очистке крыши дома и козырьков балконов. Кроме того, она не приняла меры по выявлению и пресечению самовольного переоборудования жителями дома балконов, не разъяснила им правила содержания балконов, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

В итоге директора УК приговорили к двум годам условно и назначили штраф 180 тысяч рублей.