Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Директору УК дали условный срок за гибель орловчанки от падения наледи

Женщина погибла в Советском районе облцентра зимой 2019 года
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Директору УК дали условный срок за гибель орловчанки от падения наледи

Директору УК дали условный срок за гибель орловчанки от падения наледи

Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор директору управляющей компании «Спутник». Руководителя обвиняли в оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни.

Напомним, 4 января 2019 года на улице Игнатова с дома, который обслуживала управляющая компания, на женщину упала огромная ледяная глыба. От полученных травм она скончалась на месте.

- Следствием установлено, что руководитель организации не организовала работу по очистке крыши дома и козырьков балконов. Кроме того, она не приняла меры по выявлению и пресечению самовольного переоборудования жителями дома балконов, не разъяснила им правила содержания балконов, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

В итоге директора УК приговорили к двум годам условно и назначили штраф 180 тысяч рублей.