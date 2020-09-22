Орловчанка через суд добилась досрочного выхода на пенсию Фото: Архив "КП"

Жительница Мценского района только через суд смогла доказать, что имеет право досрочно (раньше на 1 год) выйти на пенсию. Женщина ссылалась на то, что в период катастрофы на Чернобыльской АЭС работала на предприятии, расположенном на территории с льготным социально-экономическим статусом.

Однако в пенсионном органе орловчанке отказали, сославшись на то, что в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года женщина была в отпуске по беременности и родам и фактически не работала на загрязненной радиацией территории. Правды орловчанка решила добиваться через суд, ведь ребенка она родила в том же самом населенном пункте, где и работала.

- Суд пришел к выводу, поскольку истцу выплачивалось пособие по нетрудоспособности в спорный период, то он также подлежит включению в стаж. Это дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. На пенсионный орган возложена обязанность назначить орловчанке пенсию с уменьшением возраста на 1 год, - сообщает пресс-служба Мценского районного суда Орловской области.