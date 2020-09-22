В Орловской области автобус сбил на развороте мотоциклиста. Фото региональной Госавтоинспекции

В понедельник, 21 сентября, на автодороге «Калуга- Перемышль-Белев-Орел» произошла авария. Рейсовый автобус «ПАЗ» столкнулся с мотоциклистом в 14:43.

Как сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области, ДТП случилось в районе 202 км, когда автобус разворачивался. В это самое время во встречном направлении ехал 18-летний парень на мотоцикле «Рэйсер».

- В результате ДТП молодой человек получил телесные повреждения и госпитализирован больницу имени Семашко. Установлено, что он не имел права управления, - пояснили в ведомстве.