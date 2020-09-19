В Орле "Лексус" сбил ребенка на пешеходном переходе

ДТП с участием юного пешехода произошло в Советском районе Фото: Архив "КП"

В Орле сегодня днем, 19 сентября, иномарка сбила ребенка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и оказался под колесами "Лексуса".

ДТП случилось в Советском районе города, в начале второго. Пока что установлена предварительная информация об аварии. Известно, что 55-летний водитель "Лексуса" сбил 11-летнего пешехода на зебре в районе дома №45 по Октябрьской улице.

- Ребенок доставлен в медицинское учреждение, после осмотра медикам отпущен, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.