Молодой орловец нашел телефон, продал его и попал под уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по 2 части статьи 158 УК РФ "Кража" Фото: Архив "КП"

В Орле молодой горожанин нашел телефон, продал его и попал под уголовную статью. На находчивого юношу полицейские завели дело по статье "Кража".

Мобильник стоимостью около шести тысяч рублей забыла на лавке рядом со спортплощадкой местная жительница. Когда она вспомнила про свой гаджет и вернулась, на месте его не оказалось. Тогда женщина пошла в полицию. Оперативники стали вычислять возможного похитителя. В итоге под подозрение попал ранее судимый 20-летний парень.

- В беседе с полицейскими мужчина не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. Оперативники выяснили, что похищенный смартфон злоумышленник продал, предварительно вытащив сим-карту и сбросив все настройки. В настоящее время имущество изъято, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по 2 части статьи 158 УК РФ "Кража". Похитителя задержали.