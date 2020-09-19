В Орле ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии с "БМВ" и "Ладой" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орле Госавтоинспекция ищет свидетелей смертельного ДТП с участием иномарки "БМВ" и отечественного автомобиля "Лада Гранта". В столкновении погиб водитель российской легковушки.

Все случилось глубокой ночью 12 сентября. Примерно в половине четвертого, на трассе М-2 "Крым", в районе Знаменки, столкнулись "БМВ" с госномером о010вм 46 рус и "Лада" с госномером с278ем 57рус. Машины ехали на встречу друг другу.

В итоге водитель "Лады" скончался еще до приезда скорой, водителя иномарки с травмами увезли в больницу.

- Просьба свидетелей (очевидцев) вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия обратиться к следователю по телефону 8 (в рабочее время (с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут) 8 919 260 4393, - обращаются к возможным свидетелям аварии в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Полицейские гарантируют очевидцам конфиденциальность.