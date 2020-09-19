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В Орле завершат строительство брошенного дома на Бурова, 46. Обманутые дольщики получат свои квартиры.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков, новостью он поделился в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

- Рабочая неделя завершается хорошими новостями – Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства принято решение о завершении строительства путем достройки дома №46 по улице Бурова. 167 обманутых дольщиков получат долгожданное жилье, - написал глава региона.

Кроме того, получили официальное право на свои квартиры и дольщики дома №11 по Раздольной. Строительство полностью завершено, 56 человек могут зарегистрировать свои квартиры.

- Правительством Орловской области будет продолжена работа по проблемным объектам. И мы и дальше будем рассматривать все варианты для искоренения самого понятия "долгострой" в регионе! - отметил Клычков.