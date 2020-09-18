Ветрено и дождь: прогноз погоды на выходные в Орле

Наступающие выходные в Орле будут весьма зябкими Фото: Ольга СУПОНЕВА

Наступающие выходные в Орле будут весьма зябкими. Синоптики говорят о невысоких плюсовых значениях и дожде.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 19 сентября в Орле ожидается переменная облачность, ночью дождь, днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от +6 градусов в ночные часы о +15 днем. Ветер северо-западный 6 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В воскресенье, 20 сентября, схожие погодные условия: термометры покажут +6...+15 градусов, облачность ожидается переменная. Небольшой дождь в ночные часы, днем сухо. Ветер сохранит направление, скорость 5 м/с, давление на уровне 748 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе растеплится: воздух прогреется до +23 градусов, будет солнечно.