Через две недели молодые орловцы отправятся в армию

В Орловской области стартует осенняя призывная кампания Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области через две недели начнется осенняя призывная кампания. Молодые орловцы отправятся в ряды вооруженных сил РФ с 1 октября.

Весной в армию из Орловской области призвали больше тысячи юношей. В осенне время это число чуть меньше - планируется, что призовут 560 ребят. Таково задание Западного военного округа для региона.

- Предстоит оказать помощь военным комиссариатам по выделению необходимой инфраструктуры и медицинских специалистов для функционирования призывных пунктов, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.