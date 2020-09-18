Блюз над Парижем: в Орле открылась новая выставка

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В Орле открылась новая выставка "Блюза над Парижем". Экспозиция, представленная в Орловском музее изобразительных искусств, познакомит гостей с работами Пикасса, Ренуара и Массона.

Собранные на выставке произведения выполнены в технике офорта, литографии и гелиогравюры, они из частных коллекций Франции и США. Экспозиция объединена единым лейтмотивом - город Париж и его атмосфера. Все авторы работали во французской столице, она связывает их всех.

- Объединение в рамках одной выставки работ трех гениев позволяет открыть не только грани их творчества, но и смещение акцентов в сторону личностного восприятия художниками окружающего их мира, - рассказывают о выставке в Орловском музее изобразительных искусств.

КОГДА? ГДЕ?

18 сентября - 8 ноября

ул. Октябрьская, 29

(12+)

Внимание! Действуют связанные с коронавирусом ограничения, с правилами посещения можно ознакомиться на официальном сайте музея.