Орловская область готовится к отопительному сезону Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области жилищный фонд готов к отопительному сезону на 98%. Полная его подготовка к период теплых труб должна завершиться к 25 сентября.

Вопрос готовности региона к грядущему отопительному сезону обсудил губернатор Андрей Клычков с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко. Глава региона подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле.

- Мероприятия по подготовке к зимнему периоду осуществляются ресурсоснабжающими предприятиями в рамках производственных и инвестиционных программ в соответствии с утвержденными планами-графиками. Паспорта готовности предприятия должны получить в срок до 15 ноября 2020 года, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.

На 17 сентября жилой фонд, как отмечалось выше, готов на 98% - подготовлено 4174 дома из 4274. Также готово 1327 источников теплоснабжения из 1374, что составляет 97%. Полностью готовы к грядущему отопительному сезону социальные объекты, в том числе школы, детские сады, больницы.