В Орловской области сумма штрафов за поджог травы достигла 4 миллионов

Любителей поджечь стерню и траву регулярно наказывают рублем, однако пожары продолжаются Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Жителей Орловской области почти на 4 миллиона рублей оштрафовали за поджог сухой растительности. Любителей поджечь стерню и траву регулярно наказывают рублем, однако пожары продолжаются.

На данный момент инспекторы поймали почти тысячу нарушителей, на всех составили протоколы. В условиях особого противопожарного режима, который продолжает действовать на территории Орловской области, штрафы составляют от 2-4 тысячи рублей для граждан и 200-400 тысяч рублей для юридических лиц.

- Уголовная ответственность наступает в случаях если гражданином умышленно или по неосторожности уничтожено или повреждено чужое имущество (по неосторожности 250 тыс. руб. и более), также в результате лесного пожара уничтожены или повреждены лесных насаждения, или в результате нарушения требований пожарной безопасности наступило причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.