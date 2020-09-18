Под Орлом "Пежо" поворачивал на заправку и попал под удар

В Орловской области водитель легкового автомобиля "Пежо" пострадал в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области водитель легкового автомобиля "Пежо" пострадал в ДТП. Его машину при повороте протаранил "Мерседес".

Авария произошла на Южном подъезде к Орлу накануне, 17 сентября. Примерно в половине первого часа дня 33-летний водитель за рулем французской иномарки выполнял левый поворот: хотел заехать на АЗС. Заправить машину не удалось. В этот же момент по правой обочине двигался автомобиль "Мерседес", под управлением 48-летнего водителя. Одна машина протаранила другую.

От удара "Пежо" отбросило в сторону, он влетел в дорожный знак, декоративный фонарь и затормозил о бордюр.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Пежо" получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.