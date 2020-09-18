Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле завершился дорожный ремонт на еще одной улице. Улицу 5 Августа привели в порядок, правда затянули сроки работы.

Ремонт шел в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Комиссия одобрила качество выполненной работы.

- Бригады подрядной организации заменили 12 900 кв.м асфальтового покрытия на проезжей части, обустроили межрельсовое покрытие, восстановили 4 368 кв.м тротуара и оборудовали средства регулирования дорожного движения: знаки, пешеходные ограждения, разметку, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Отмечается также, что ремонт по условиям контракта должен был завершиться до 31 августа. За задержку в работе подрядчику грозит штраф.