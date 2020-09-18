Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 18 сентября

Инфографика регионального оперштаба

В Орловской области за сутки еще 51 человек заболел коронавирусом. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения инфекции по области.

В Орле заболело еще 17 человек, 11 в городе Ливны и районе, 7 в Болховском районе, 2 заболели в Краснозоренском районе, по одному человеку заразилось в Орловском районе, Мценском, Должанском, Покровском, Малоархангельском, Глазуновском, Дмитровском, Хотынецком районах.

В целом COVID-19 распространен по области так. За месяцы наблюдения в Орле выявлено 3903 заболевших, в Орловском районе 895, в Мценском - 641, в Ливенском - 524, в Урицком - 287, в Болховском - 226, в Дмитровском - 140, в Новодеревеньковском - 137, в Хотынецком - 110.

Менее сотни заразившихся в следующих районах: Кромской - 97, Покровский - 91, Свердловский - 90, Верховский - 87, Новосильский - 81, Малоархангельский - 76, Глазуновский - 72, Должанский - 70, Залегощенский - 69, Шаблыкинский - 68, Колпнянский - 62, Знаменский - 61, Троснянский - 46, Сосковский - 38, Краснозоренский - 27, Корсаковский - 21.

Всего заболело 7925 орловцев, выздоровело 6321 человек.