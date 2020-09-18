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В Орле прививки от гриппа сделали менее 10% населения, сообщает пресс-служба горадминистрации. В условиях сезонного роста заболеваемость ОРВИ, а также пандемии коронавируса, вакцинация продолжается.

В целом по области привито около 60 тысяч человек, в процентном соотношении это чуть более 7% от общей численности населения. В лидерах по прививочной кампании Глазуновский (22,3%), Новодеревеньковский (21,7%) и Сосковский (17,6%) районы.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что вакцинация является эффективным способом предупредить грипп и снизить его возможные негативные последствия.

Задать интересующие вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе о вакцинации, можно по телефонам эпидемического надзора: (4862) 42-91-82, 42-37-75, 41-53-11.