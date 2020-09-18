В центре Орла иномарка сбила пожилую женщину на переходе

ДТП случилось в вечернее время Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пожилая женщина оказалась под колесами иномарки. Автомобиль "Шевроле" протаранил пешехода, когда та переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

ДТП случилось на зебре возле ЦУМа, на площади Мира. Вечером в четверг, примерно в половине девятого, 67-летняя женщина пересекала проезжую часть. В этот момент 27-летний водитель на легковой иномарке налево, на Покровскую улицу. Машина сбила пенсионерку.

Пожилая женщина-пешеход получила травмы Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах региона полицейские зарегистрировали 18 ДТП, травмы в них получили два человека.