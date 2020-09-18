Новый знакомый угнал у орловца "Ауди"

Угонщика полицейские поймали по горячим следам Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейские по горячим следам поймали угонщика. Пьяный мужчина увел иномарку и учинил на ней ДТП.

Инцидент произошел в Залегощенском районе. Местный мужчина ехал с малознакомым пассажиром на своей "Ауди". Он припарковался у магазина и отправился за покупками. В это время нетрезвый пассажир пересел в водительское кресло, завел автомобиль и уехал. Однако совладать с управлением транспортом он толком не смог и учинил ДТП. После чего решил скрыться. Владелец автомобиля пошел в полицию.

- Через непродолжительное время полицейские задержали гражданина на остановке общественного транспорта. В отношении данного лица возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Помимо уголовного дела, на угонщика составили еще и административный протокол за вождение в нетрезвом виде и без прав. Судом ему назначен арест на 10 суток.