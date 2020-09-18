Трое депутатов Орловского обслсовета уходят в городскую думу

Руслан Перелыгин и Игорь Рыбаков Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Трое депутатов Орловского облсовета слагают полномочия и уходят в городскую думу. По итогам прошедших выборов приняли решение поменять поле деятельности Руслан Перелыгин, а также Виталий и Игорь Рыбаковы.

При этом как пояснили "КП" в пресс-службе регионального парламента, мандат по единому округу "Справедливой России" займет кандидат, следующий по списку за Перелыгиным. А места Рыбаковых замещаться не будут: согласно региональному закону о выборах, дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов депутат областного Совета не может быть избран на срок более одного года.

Так что региональный парламент в нынешнем не полном составе (48 человек) будет работать до избрания нового созыва.

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