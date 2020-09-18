В Орловской области наблюдается серьезный рост заболеваемости ОРВИ

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В Орловской области наблюдается значительный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперативного штаба накануне, 17 сентября.

По словам главы ведомства, ситуация с острыми респираторными инфекциями осложняется пандемией коронавируса. А "сочетание" гриппа и коронавируса может вызвать тяжелое течение болезни и даже летальный исход.

- В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, а также медицинские работники, лица старше 60 лет, беременные, - цитирует пресс-служба Правительства Орловской области Александра Румянцева.

Сейчас в области идет вакцинация против гриппа. Привилось уже больше 60 тысяч человек, в том числе около 15 тысяч детей.