Коронавирус в Орловской области: с 21 сентября возобновятся культурные , спортивные и развлекательные мероприятия

Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области с 21 сентября снимается еще ряд ограничений по коронавирусу. Решением регионального оперштаба, с этого дня возобновятся культурные, спортивные, развлекательные мероприятия.

Решение принято накануне, 17 сентября. Так, уже с грядущего понедельника в Орловской области вновь будут доступен культурный досуг, развлекательные события, выставочные, просветительские, публичные и подобные им мероприятия. Однако с оговоркой: правила безопасности по коронавирусу никто не отменял.

- Проведение мероприятий будет осуществляться с учетом рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты и других санитарно-эпидемиологических требований, - отмечает пресс-служба Правительства Орловской области.

Снова начнут проходить и спортивные события, на которых будут пускать зрителей. Правда не более 30% от возможного количества. Можно, в том числе, будет сдать нормативы ГТО.

Губернатор Андрей Клычков дал поручение усилить контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19.