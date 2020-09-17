В Орле жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки. Пламя разбушевалось в доме на Планерной.

Все произошло накануне, 16 сентября. В пожарную службу жильцы сообщили о происшествии в десятом часу вечера: горела квартира на 9 этаже. Спасатели прибыли на место. Подъезд оказался заполнен едким дымом, поэтому жителей подъезда пришлось эвакуировать, газодымозащитники вывели из здания 12 человек.

- В результате пожара в трехкомнатной квартире на девятом этаже в прихожей обгорел шкаф с одеждой, коридор закопчен. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Всего же за прошедшие сутки в регионе пожарным пришлось 22 раза выезжать на борьбу с пламенем.