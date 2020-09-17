Выделены дополнительные деньги на ремонт дорог в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области выделены дополнительные деньги на ремонт дорог. Еще 23 миллиона рублей предоставил муниципалитетам региональный Дорожный фонд.

О дополнительных средствах рассказал глава профильного департамента Денис Блохин. По словам чиновника, более 23 миллионов рублей будет направлено на приведение в порядок шести объектов. В их числе ремонт сельских дорог в Мценском, Кромском, Знаменском и Орловском районах, а также обновление тротуара на Лужковской улице в Орле.

- На территории области в настоящее время из 263 объектов работы завершены на 206. Из 176 дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на 2020 год, работы завершены на 158. Из 35 общественных территорий работы завершены на 22, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.