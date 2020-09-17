На Ливенской в Орле восстановят освещение Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на Ливенской улице восстановят освещение. Здесь появится два десятка новых фонарей.

Речь идет об участке в районе кольцевой развязки, займутся работой энергетики из АО "Орелоблэнерго". Обойдется работа в 395 тысяч рублей. Помимо установки 21 опоры освещения со светодиодными светильниками будет оборудован щит управления и проложен кабель. Работу, по планам, выполнят в течение двух недель с момента заключения контракта.

- В ходе электронного аукциона произошло снижение начальной цены контракта на 14%. Вместо 459 тысяч рублей подрядчик выполнит работы за 395 тысяч рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.