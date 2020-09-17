Орловская спортсменка Евгения Овчинникова победила на Чемпионате России по конному троеборью

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Спортсменка из Орла Евгения Овчинникова завоевала победу на Чемпионате России по конному троеборью. Несмотря на полученную незадолго до соревнований травму, орловчанка смогла стать чемпионкой.

Поздравил девушку с заслуженной победой губернатор Андрей Клычков, встреча состоялась в кабинете главы региона. На ней присутствовал и тренер Евгении Сергей Попов, а также глава управления спорта региона Алексей Берестов. Тандему победителей губернатор вручил почетные грамоты.

- Несмотря на полученную в ходе соревнований серьезную травму, Евгения нашла в себе силы продолжить выступление и стала абсолютной чемпионкой страны по троеборью 2020 года! Особые слова благодарности тренеру Евгении, главному тренеру сборной команды Орловской области по конному спорту Попову Сергею – за воспитание победителей, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, укрепления спортивной славы Орловщины и всей России, - поделился впечатлениями от встречи Андрей Клычков в своих аккаунтах в соцсетях.