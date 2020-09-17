Шестилетний ребенок оказался под колесами "ВАЗа" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле "ВАЗ" сбил ребенка. Мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и угодил под колеса отечественной легковушки.

ДТП произошло накануне вечером, 16 сентября, в районе бульвара Молодежи. Примерно в половине девятого 22-летний водитель ехал за рулем "Тринадцатой" по улице Раведчика Воробьева со стороны Емлютина. В этот момент шестилетний ребенок оказался на дороге, машина сбила его.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в ДОКБ. Отпущен, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За сутки в общем на территории области госавтоинспекторы зафиксировали 14 ДТП. Погибших нет.