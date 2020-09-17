В Орловской области на высокопоставленного полицейского завели уголовное дело

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, заместитель начальника Ливенского отдела полиции помогал своим знакомым избежать ответственности перед законом.

На превышении должностных полномочий полицейского поймала ФСБ.

- Предварительно установлено, что в мае 2020 года заместитель начальника МО МВД России "Ливенский", превышая свои должностные полномочия, по просьбам своих знакомых, давал заведомо незаконные указания подчиненным сотрудникам о не привлечении конкретных лиц к административной ответственности, в результате чего они избежали привлечения к установленной законом ответственности. Всего выявлено два эпизода преступной деятельности, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело следком возбудил по статье 286 УК РФ: превышение должностных полномочий. И пока продолжается следствие, регуправление МВД организовало собственную проверку.

- По данному факту руководством УМВД назначена служебная проверка. Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен и понесет ответственность в соответствии с законом. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его руководители, - прокомментировали корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.