Похолодание в Орловской области: температура опустится в два раза

В Орле ожидается похолодание Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области ожидается похолодание. Завтра без куртки из дома явно не выйти: ожидается всего +8...+12 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, четверг, 17 сентября, выдастся ветреным и дождливым, возможна гроза. При этом будет по-летнему жарко: столбики термометров покажут все +26 градусов. Ветер юго-западный 7 м/c, порывы усилятся при дожде до 17-22 м/c.

А вот грядущий уикенд теплом орловцев уже не побалует. В пятницу, 18 сентября, в ночное время 8 градусов выше нуля, днем 12 градусов со знаком плюс. Будет пасмурно, дождливо. Ветер сменит направление на западное, скорость 7 м/с. Давление пониженное 737 мм рт.ст.

В субботу, 19 сентября, ночью всего +6, днем воздух разогреется до +16 градусов. Ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер северо-западный 6 м/с, давление 744 мм рт.ст.

В воскресенье, 20 сентября, сохранится такая же погода.