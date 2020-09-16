Коронавирус в Орловской области: в регион поступила первая партия вакцины Sputnik V

В Орловскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Препарат поступил в регион сегодня, 16 сентября.

О поступлении вакцины сообщил глава Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин. Это так называемый Sputnik V или "Gam-COVID-Vac", разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи.

- Препарат предназначен прежде всего для вакцинации медицинских работников они находятся в группе риска заражения опасной инфекцией, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.