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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: в регион поступила первая партия вакцины Sputnik V

В первую очередь прививки сделают медикам
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Препарат поступил в регион сегодня, 16 сентября.

О поступлении вакцины сообщил глава Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин. Это так называемый Sputnik V или "Gam-COVID-Vac", разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи.

- Препарат предназначен прежде всего для вакцинации медицинских работников они находятся в группе риска заражения опасной инфекцией, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Коронавирус в Орловской области