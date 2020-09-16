Новые мусорные контейнеры появятся на улицах Орла

В Орле обновят 12 контейнерных площадок Фото: Ольга СУПОНЕВА

На улицах Орла появятся новые контейнеры и бункеры для мусора. Об этом рассказали в администрации города.

Как сообщает пресс-служба, обойдется обновление контейнерных и бункерных площадок в 631 тысяч рублей, контракт заключат в конце сентября. В список адресов, где разместятся новые мусорки, вошли 12 улиц.

Это пересечение улицы Писарева и Орехового переулка, пересечение Тульской и Переходного переулка, улица Генерала Родина, 50, пересечение Кольцевой и Политехнического переулка, пересечение Скворцова и Полесской, Металлургов, 11, Энгельса, 78а, Верхне-Щекотихинский переулок 9 и 25, Михалицина, 46, Сувенирный переулок, 1, а также улица Пархоменко, 91.