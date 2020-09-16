Работникам трех орловских предприятий вернули долги по зарплате

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В Орловской области работникам трем предприятий вернули миллионные долги по заработной плате. Общая сумма задолженности перед сотрудниками превысила 2 миллиона рублей.

Права орловцев на своевременную оплату труда удалось восстановить благодаря вмешательству прокуратуры. Баснословные задолженности накопили два коммерческих предприятия и одно муниципальное. Речь идет о АО "Пассажирская транспортная компания", ООО "МегаКондитер" и "Благоустройство города Болхова". Без денег остались 57 жителей региона. При этом для одной из организаций ситуация и вовсе обернулась уголовным делом.

- В связи с нарушением трудовых прав работников прокурорами в суд были направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые судом удовлетворены. После вмешательства органов прокуратуры трудовые права работников указанных организаций восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.