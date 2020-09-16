На развитие системы "112" в Орловской области нужно больше 70 млн рублей

Функционирование системы "112" в Орловской области обсудили на комитете по законодательству в облсовете Фото: Ольга СУПОНЕВА

Функционирование системы "112" в Орловской области обсудили на комитете по законодательству в облсовете. Для того, чтобы система развивалось, нужно больше 70 миллионов рублей.

Вопрос обсудили в рамках формирования бюджета региона на будущий год. Как отметил начальник областного отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы Виталий Лысак, тех денег что выделяются сейчас хватает только на поддержку системы в работоспособном состоянии, но не на ее улучшение и модернизацию. При этом работает она 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, техника в любой момент может выйти из строя. При этом "112" обеспечивает безопасность в регионе.

- Если в бюджет будет заложена сумма в размере более 74 миллионов рублей, то появится возможность, в частности, интегрировать систему, аналогичную системам в соседних регионах, а также обеспечить четкое взаимодействие смежных служб на уровне области, - отмечает пресс-служба Орловского областного совета.