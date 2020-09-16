Центр тестирования ГТО появился в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле появился центр тестирования ГТО. Проверить свои силы и спортивную подготовку может каждый желающий.

Расположился центр тестирования на базе Городского спортивно-оздоровительного центра на Маринченко. Тем, у кого есть желание проверить свои способности, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, затем скачать и заполнить документы на сайте орловского спортивно-оздоровительного центра, а также получить медицинский допуск с отметкой врача.

- В день выполнения тестов необходимо явиться на место выполнения нормативов и предоставить паспорт и его копию, согласие на обработку персональных данных, заявку на прохождение тестирования, медицинскую справку, а также заверенную копию выписки из приказа по разряду или копию разрядной книжки (вместе с оригиналом, при наличии), - рассказывает об алгоритме действий пресс-служба администрации Орла.

Заявки можно отправить на почту gtogsocorel@yandex.ru.

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