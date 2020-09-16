Центр тестирования ГТО появился в Орле
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орле появился центр тестирования ГТО. Проверить свои силы и спортивную подготовку может каждый желающий.
Расположился центр тестирования на базе Городского спортивно-оздоровительного центра на Маринченко. Тем, у кого есть желание проверить свои способности, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, затем скачать и заполнить документы на сайте орловского спортивно-оздоровительного центра, а также получить медицинский допуск с отметкой врача.
- В день выполнения тестов необходимо явиться на место выполнения нормативов и предоставить паспорт и его копию, согласие на обработку персональных данных, заявку на прохождение тестирования, медицинскую справку, а также заверенную копию выписки из приказа по разряду или копию разрядной книжки (вместе с оригиналом, при наличии), - рассказывает об алгоритме действий пресс-служба администрации Орла.
Заявки можно отправить на почту gtogsocorel@yandex.ru.
КОГДА? ГДЕ?
Пн-пт, с 9.00 до 16.00
ул. Маринченко, 9б,
телефон: 8 (962) 480-86-04