Под Орлом две женщины заблудились в лесу

Выбраться самостоятельно потерявшиеся не смогли Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области две женщины заблудились в лесу. Выбраться самостоятельно заплутавшие не смогли, на помощь пришли пожарные.

Случай произошел в Знаменском районе накануне, 15 сентября. Утром, в начале десятого, на пункт связи местной пожарной части обратилась встревоженная женщина. Она рассказала, что вместе с двумя спутницами была в лесном массиве неподалеку от деревни Казаковка. В какой-то момент они потерялись.

- Для поиска заблудившихся людей было организовано взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой Знаменского района, полицией. От МЧС России на поиски была направлена оперативная группа пожарно-спасательной части. В 12.10 того же женщины были найдены пожарными, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ведомстве напоминают жителям региона: если вы заблудились в лесу, набирайте на мобильном телефоне номер 101 или 112. В ходе сообщения подробно объясните диспетчеру, откуда вы вошли, где предположительно находитесь, какие видите ориентиры, которые могут помочь оперативным группам найти Вас