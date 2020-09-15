В Орловской области на лечение от наркозависимости отправлено больше тысячи человек

. Фото: Архив "КП"

В Орловской области больше тысячи человек пролечились от наркотической зависимости по решению суда. Наблюдается тенденция к снижению числа жителей региона, нуждающихся в принудительном лечении.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 15 сентября, заседании областной антинаркотической комиссии. С 2014 года (время принятия соответствующего Федерального закона) в Орловской области суд отправил на лечение 1135 человек, пристрастившихся к запрещенным веществам.

- Отмечу тенденцию к снижению числа лиц, по которым приняты подобные судебные решения. Так, если за семь месяцев 2020 года на учет поставлено 87 человек, то за аналогичный период прошлого года – 114, -отметил в ходе заседания комиссии губернатор Андрей Клычков.

Также было отмечено, что большинство поставленных на учет накркозависимых - мужчины в возрасте 18-30 лет, безработные.