Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 15 сентября

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 15 сентября 2020 года подтвержден еще 51 случай заражения коронавирусом среди населения. Оперштаб региона рассказал где выявлены новые случаи заболевания и как в целом распространен COVID-19 по области.

Наибольшее число заразившихся выявлено в Орле: за сутки 32 человека. Еще 8 человек заболели в Ливнах и районе, 3 во Мценском районе, по 2 в Орловском, Покровском, по одному в Залегощенском, Должнаском, Кромском и Болховском районах.

В целом география коронавирусной инфекции такова. Больше всего человек заболело за время пандемии в самом Орле - 3863, на втором месте Орловский район, с числом зараженных 882 человека,следом Мценский район, где заболело 634 жителя, затем город Ливны и район с количеством подхвативших ковид 494 человека, Урицкий район и 284 заболевших, Болховский, в котором заразилось 218 жителей, Дмитровский - 138 заболевших, Новодеревеньковский - 136, Хотынецкий - 109.

Муниципальные образования, в которых заболело менее сотни жителей: Кромской - 96, Свердловский и Покровский - по 90, Верховский - 86, Новосильский - 81, Малоархангельский - 74, Глазуновский - 71, Шаблыкинский и Должанский - по 68, Залегощенский - 67, Колпнянский - 62, Знаменский -61, Троснянский - 45, Сосковский - 38, Краснозоренский - 25, Корсаковский - 21.