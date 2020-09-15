До конца 2020 года в Орле начнется строительство трех детских садов

До конца текущего года в Орловской области начнется строительство еще трех детских садов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До конца текущего года в Орловской области начнется строительство еще трех детских садов. В них будут предусмотрены ясельные группы для малышей от полутора и до трех лет.

В настоящее время, по сообщению пресс-службы Правительства Орловской области, в регионе вся детвора в возрасте 3-7 лет обеспечена местами в детские сады.

- В соответствии с поручением Губернатора Орловской области Андрея Клычкова за три года в регионе полностью стабилизирована ситуация с доступностью дошкольного образования для детей указанного возраста, - рассказывает пресс-служба.

Отметим, что в 2019 году в областной столице открыли свои двери два детских садика в молодых микрорайонах Болховском и Зареченском. Каждый из них рассчитан на 230 мест.