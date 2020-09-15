Ливенец напился и набросился с ножом на своего знакомого

В городе Ливны Орловской области пьяный конфликт между двумя товарищами обернулся кровавой расправой. Один напал на другого с ножом.

В полицию поступило сообщение о том, что ранен 37-летнрй мужчина. Оперативники сразу прибыли на место ЧП. Выяснилось, что в ходе конфликта схватился за нож знакомый потерпевшего, 45-летний ливенец. Мужчины распивали спиртное в одной компании, алкоголь стал катализатором для расправы. При этом обидчик скрылся с места происшествия. Однако полицейские задержали его по горячим следам.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Данное противоправное деяние наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Нападавший задержан, сейчас ведется следствие.