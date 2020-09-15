Управляющей Пенсионного фонда в Орловской области назначена Анна Елисеева

Анна Елисеева

У Пенсионного фонда в Орловской области новый управляющей. 15сентября 2020 года на пост назначена Анна Елисеева.

- Анна Вячеславовна Елисеева родилась 9 сентября 1977 года в Орле. Окончила Орловскую банковскую школу, а затем – Орловский институт экономики и торговли по специальности «Финансы и кредит», - сообщает пресс-служба ПФР в Орловской области.

В региональном отделении фонда Анна Елисеева работает уже больше 23 лет, с 1997. С 2013 года занимала должность помощника управляющего ОПФР, в 2016 году стала начальником отдела социальных выплат, в 2017 - начальником отдела клиентских служб. С апреля 2018 - заместитель управляющего.