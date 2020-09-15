В Орле находящегося в федеральном розыске пенсионера поймали на краже

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орле силовики задержали находящегося в федеральном розыске мужчину. Пенсионер выносил продукты из супермаркета.

Сигнал тревоги дали сотрудники магазина, расположенного на Привокзальной улице областного центра. Продавцы заметили подозрительного покупателя и вызвали подмогу. На место прибыл наряд росгвардии. Как оказалось, пожилой мужчина набрал товара и пытался пройти мимо кассы.

- Наряд Росгвардии задержал мужчину и выяснил, что 69-летний житель соседней с Орловской области в настоящее время находится в федеральном розыске. Как оказалось, ранее правонарушитель неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Задержанного передали полицейским.