Коронавирус в Орловской области: в больницах появятся отдельные палаты для диагностики заболевания

Создание диагностических кабинетов позволит разграничить потоки пациентов Фото: Архив "КП"

В медицинских учреждениях Орловской области появятся палаты для диагности коронавируса и гриппа. Такое решение принял региональный оперативный штаб: мера позволит разграничить потоки пациентов.

Депздраву уже дано поручение организовать приемно-диагностические отделения в больницах. Помимо этого, медучреждения должны максимально разделить обоащающихся за помощью людей: потоки приходящих за вакцинацией, другими медицинским услугами необходимо разграничить, чтобы снизить контакты между пациентами.

- Необходимо обеспечить готовность лабораторных подразделений к проведению диагностических исследований на грипп, ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию, а также наличие свободного коечного фонда в достаточном количестве на случай изменения эпидемиологической ситуации, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отмечается и важность первоочередной иммунизации людей из группы риска по ковид.