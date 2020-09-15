Орловцу грозит колония за хранение "соли"

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33-летнему жителю Орла грозит колония за хранение "соли". С поличным молодого мужчину поймали полицейские.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков поступил сигнал о том, что горожанин может быть причастен к наркопреступлению. При проверке так оно и вышло. Орловца задержали, в его сумке при досмотре был обнаружен сверток с, предположительно, наркотиком. Это подтвердила экспертиза: мужчина хранил так называемую "соль". Полицейским он рассказал, что купил наркотическое вещество бесконтактным способом и собирался употребить дозу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ведется предварительное расследование, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.