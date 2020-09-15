Полыхал дачный дом в садоводческом товариществе «Ока» Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области при пожаре на даче погиб мужчина. Трагическое происшествие случилось во Мценском районе.

Сигнал о ЧП спасателям поступил в ночь с 14 на 15 сентября, примерно в половине первого. Как оказалось, полыхал дачный дом в садоводческом товариществе «Ока» Мценского района. Пожарные прибыли на место. На пепелище, уже в третьем часу ночи, было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

- В результате пожара сгорела кровля, дом выгорел изнутри. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за сутки в регионе зафиксировано 14 пожаров, на ликвидацию которых выезжали сотрудники МЧС.