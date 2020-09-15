Андрей Клычков: количество тестов на коронавирус в Орловской области вырастет

По словам Андрей Клычкова, главная задача сейчас - мониторить ситуацию и наращивать объемы тестирования

В Орловской области вырастет количество тестов на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира в социальных сетях накануне, 14 сентября.

- Третью неделю находимся в стабильной динамике, при этом повышаем количество тестов. Все прекрасно понимают, что простой рецепт снижения статистики – это снижение тестов. Но мы будем только их наращивать, для того, чтобы в больших объемах выявлять, - отметил глава региона.

По словам Андрей Евгеньевича, главная задача сейчас - мониторить ситуацию, проводить большее количество тестов, обеспечить безопасность в регионе.

Напомним, по статистике в последние несколько недель ежедневно выявляется порядка 50 новых случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением находится чуть менее полутора тысяч человек: это и те, у кого коронавирус протекает бессимптомно и те, кому требуется медицинская помощь.

Мы следим за развитием ситуации.