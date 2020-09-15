На орловской дороге водитель "Опеля" взял на таран бетонный столб

Водителя на скорой увезли в больницу с места аварии Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области водитель на "Опеле" протаранил бетонный столб. Мужчину на скорой увезли в областную клиническую больницу.

Авария произошла в поселке Глазуновка утром понедельника, 14 сентября. Было около 11 часов, когда 38-летний водитель ехал за рулем легковой иномарки по улице Привокзальной районного центра, со стороны Полевой. В районе дома №57 он потерял контроль над своим автомобилем. Машина взяла курс на бетонную электрическую опору.

- В результате ДТП водитель каретой скорой медицинской помощи был доставлен в ООКБ Орла, госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона госавтоинспекторы зафиксировали 26 ДТП. В других авариях, кроме вышеописанной, обошлось без пострадавших и жертв.