Пик роста безработицы в Орловской области пройден

В Орловской области пройден пик роста безработицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства со ссылкой на Управление труда и занятости соцдепартамента.

По состоянию на 14 сентября в регионе без работы перебивается 12,9 тысяч человек, цифра снизилась в сравнении с августом: на 24 число прошлого месяца безработных на Орловщине насчитывалось 13,2 тысячи. Показатель снизился с 3,8% до 3,7% от общего числа работающих граждан.

- В течение последних двух недель численность граждан, снятых с регистрационного учета, стабильно превышает численность поставленных на учет: 778 человек были сняты с учета и 528 зарегистрированы. Из числа снятых с учета 405 человек были трудоустроены непосредственно службами занятости, - сообщает пресс-служба облправительства.

Всего же с января текущего года в службу занятости обратилась почти 21 тысяча орловцев, в прошлом году это число было равно 9,5 тысячам человек.