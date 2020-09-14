Орловец воровал кукурузу, а попал под уголовное дело о даче взятки Фото: Ольга СУПОНЕВА

Для жителя Орловской области кража кукурузы на поле обернулась уголовным делом. Правда вовсе не о воровстве, а о коррупции.

Случай произошел в Кромском районе области в минувшие выходные. Субботним днем в районный отдел полиции поступило заявление о похищении кукурузы с поля, сотрудники райотдела выехали на место. Действительно, местный 53-летний житель воровал початки, на чем его и поймали с поличным, а затем доставили в отделение. Задержанный испугался уголовной ответственности за кражу и решил откупиться от полицейских, предложил 15 тысяч рублей дознавателю.

- Однако сотрудник полиции отказался от получения денежных средств и доложил о совершенном преступлении своему руководству и сообщил об этом в Дежурную часть регионального УМВД, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на кукурузного вора по статье "Покушение на дачу взятки". Сейчас идет расследование.