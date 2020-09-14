Затормозил об дерево: под Орлом в ДТП пострадали трое молодых людей

Под Орлом в ДТП пострадали трое молодых людей Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области трое молодых людей пострадали в ДТП. Водитель не совладал с управлением своим транспортом, вылетел с дороги в кювет и затормозил об дерево.

Авария произошла в поселке Покровское вечером в воскресенье, 13 сентября. Было начало одиннадцатого часа, когда 18-летний водитель на "Митсубиши Паджеро" ехал по районному центру. В районе дома №5 по Первомайской улице молодой человек потерял управление.

- Водитель допустил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП водитель и 2 его пассажира - 17 и 15 лет, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.