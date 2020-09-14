В Орловской бюджет на переселение из аварийных домов вырос в два раза

В Орловской области удвоен бюджет на переселение жителей из аварийных домов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области удвоен бюджет на переселение жителей из аварийных домов. Он составит почти 75 миллионов рублей.

-В связи с необходимостью достижения целевых показателей регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" распоряжением Правительства Орловской области увеличены бюджетные ассигнования на реализацию проекта на 34,7 млн рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Таким образом в 2020 году общая сумма выделенных на переселение средств составит 74, 8 миллиона рублей.

Переселение орловцев из ветхих домов идет в рамках программы "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда" на 2019–2025 годы.